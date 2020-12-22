فرض فيروس كورونا التاجي على الملايين حول العالم ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم من العدوى، ومع زيادة الطلب على الكمامات عانت بعض الدول من عجز في توفير الكمية المناسبة، وكان ذلك فرصة لظهور أنماط غريبة منها.

ومع اقتراب انتهاء العام الحالي، إليكم أغرب الكمامات التي ظهرت 2020، حسبما عرضتها قناة "سي إن إن نيوز 18" الإخبارية الهندية التي تبث باللغة الإنجليزية.

كمامة الطاعون

ظهرت الممثلة الأسترالية رادها ميتشل، في مهرجان البندقية السينمائي، سبتمبر الماضي، بكمامة الطاعون، وهذا لفت الأنظار إليها.

وهذه الكمامة انتشرت في القرن السابع عشر بأوروبا، بسبب ظهور مرض الطاعون، وحاول الأطباء حماية أنفسهم خلال علاج المرضى عن طريق ارتداء كمامة تشبه مناقير الطيور، وعلى الرغم من أن التصميم قديم إلا أن نماذج حديثة ظهرت منه.

قناع من الذهب

قرر رجل أثناء بداية تفشي كوفيد-19 في الهند، ارتداء قناع مصنوع بالكامل من الذهب.

وأكد شانكار كوراد، في تصريحه لعدة صحف هندية، أن القناع يحتوي على ثقوب دقيقة جدًا لمساعدته على التنفس خلال ارتدائه؛

ولكنه غير متأكد من فعاليته في مواجهة فيروس كورونا إلا أنه يرغب في الظهور به دائمًا لأنه صنع خصيصًا له.

-قناع بمواد معاد تدويرها

قرر الفنان الفلبيني، ليروي نيو، صناعة قناع مؤقت حتى تنتهي أزمة نقص الكمامات، واستخدم فيه مواد بلاستيكية معاد تدويرها، وشجع المواطنين حينها على التفكير في طرق لصناعة كمامة بسيطة لحماية أنفسهم من العدوى.

قناع الغاز

قرر طالب ثانوية أمريكي ارتداء قناع الغاز مع عباءة وقبعة، خلال حفل تخرجه من المدرسة.

قناع الخنزير

انتشر قناع الخنزير الوردي في عدة مناطق باليابان، وتركز تواجده بكثرة في طوكيو.

كمامة الملابس الداخلية

قرر رجل ألماني استبدال الكمامة الطبية بقطعة من ملابسه الداخلية لتغطية فمه وأنفه، وظهر بالكمامة الغريبة خلال الاحتجاجات التي أقيمت في برلين والتي كانت ترفض الإغلاق.

كمامة من القمامة

قرر مصور الأزياء البرازيلي، مارسيو رودريجز، صناعة كمامة بنفسه، واستخدم فيها زجاجات وعلب وصناديق بلاستيكية تراكمت في صندوق القمامة الخاص به على مدار 20 يومًا بعد فرض الحجر الصحي .

كمامة الملفوف

ظهرت أم فلسطينية مع أطفالها وهم يرتدون كمامات مصنوعة من الملفوف لمواجهة فيروس كورونا التاجي.

قناع الشال

ظهرت سيدة أمريكية تغطي وجهها بالكامل ماعدا عينيها باستخدام شال بدلًا من الكمامة الطبية، خلال تجولها في الشوارع مع كلبها.

كمامة زجاجة الماء

ارتدى مهاجر فنزويلي كمامة مصنوعة من زجاجة مياه بلاستيكية بعد أن قام بعمل فتحة بها ليتنفس، وذلك خلال انتظاره للفحص من قبل العاملون الصحيون للتأكد من عدم إصابة بالفيروس التاجي والسماح له بالعودة للوطن.

-قناع الحقيبة

لجأ مواطن صيني في مدينة ووهان- بؤرة انتشار فيروس كورونا التاجي- إلى عمل كمامة من حقيبة بلاستيكية ليغطي رأسه بالكامل وليس أنفه وفمه فقط.

قناع الصم وضعاف السمع

قررت أنيسة مكرابيش، العاملة بمجال الجلود الفرنسية، ارتداء الكمامة التي صنعتها للصم وضعاف السمع لمواجهة فيروس كورونا.

-قناع الأدخنة

لجأ مواطن بريطاني إلى ارتداء القناع المخصص للحماية من الأدخنة والغازات لحماية نفسه من فيروس كورونا التاجي بدلًا من الكمامة الطبية العادية.

-كمامة القبعة

ارتدى رجل من أوغندا قناع يشبه الكمامة ولكن مع شكل دائري في المنتصف، وظهر عليه علامات الاتساخ والتلوث.

كمامة خزان المياه

قرر مواطن فلبيني استبدال الكمامة الطبية بقناع وجه صنعه من خزان المياه البلاستيكي بعد أن تعرضت الفلبين لنقص في الكمامات.

