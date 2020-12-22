يوسف إسماعيل: الدورة الحالية للمهرجان القومي تتزامن مع مرور 150 عاما على إنشاء المسرح المعاصر

قال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن هناك تشديدات على تطبيق للإجراءات الاحترازية خلال فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أنه هناك عميات تعقيم للمسارح قبل وبعض العروض، وكذلك تطبيق الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة، وتباعد اجتماعي، وتشديد على ارتداء الكمامات.

ولفت إلى أهمية إقامة الدورة الـ 13 للمهرجان القومي للمسرح، والتي تتزامن مع مرور 150 عامًا على نشأة المسرح المصري المعاصر، مضيفًا أن الدورة أطلقت تحت عنوان «الأباء»، ومهداة لكل الفنانين المؤسسين لهذا المسرح.

وأشار إلى أن اختيار مسمى الأباء لدورة المهرجان الحالية، يرجع لأن المسرح له أجداد من المؤسسين للفن المسرحي، الذين عملوا على الوصول بالمسرح إلى حالة التطوير الذي يشهدها الآن.

وعن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، أوضح أن إدارة المهرجان كانت قد اتخذت قرار تكريمه قبل رحيله بثلاثة أسابيع؛ نظرًا لاسهامته الفنية على المسرح القومي، معقبًا: «الفنان محمود ياسين قامة فنية كبيرة، وابن المسرح القومي».

وتقام الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح، فى الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل، وتحمل اسم دورة «الآباء»، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح.



