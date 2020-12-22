الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين تابعين لنظام الأسد ومصرف سوريا المركزي

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري وكيانات تجارية تابعة لهما ومصرف سورية المركز على لائحة العقوبات، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا.

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

واتهم البيان المسؤولة السورية لينا محمد نذير الكناية مديرة مكتب الرئيس السوري بشار الأسد وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي العضو في مجلس الشعب السوري بممارسات فساد .

وقال البيان "وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه".

وتابع البيان "أدرجت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة، 6 أشخاص سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894، وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة".

واستطرد البيان أن الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري حيث قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.