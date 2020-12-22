بيان لوزراء خارجية 4 يؤكد على الحفاظ على البرنامج النووي

أصدر وزراء خارجية إيران ودول مجموعة "4+1"؛ وهى روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، في بيانا في ختام اجتماعهم اليوم الاثنين ، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي، واعلنوا أن القرار الاممي 2231 ملزم التنفيذ تماما.

ووفقا للبيان ، فقد أكد المجتمعون مرة اخرى على التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الاطراف وتباحثوا حول التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واكد الوزراء اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية المستقلة والمحايدة الوحيدة المكلفة من مجلس الامن الدولي للاشراف على تنفيذ التزامات حظر الانتشار النووي في اطار الاتفاق والتحقق من حسن تنفيذها، كما شددوا على اهمية استمرار التعاون المترافق مع حسن النية مع الوكالة الذرية.

واعتبر وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع، الاتفاق النووي الذي تم تاكيده بواسطة القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الامن الدولي بانه مازال العنصر الاساس في نظام عدم الانتشار النووي العالمي ومنجزا دبلوماسيا مهما متعدد الاطراف له دور في السلام والامن الاقليمي والدولي.

واعرب وزراء خارجية دول ايران ومجموعة "4+1" مرة اخرى عن اسفهم العميق لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق واكد بان القرار 2231 مازال ملزم التنفيذ تماما.

واتفق الوزراء على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، كما اولوا الاهتمام بافق عودة محتملة للولايات المتحدة للاتفاق واعلنوا استعدادهم لتناول هذا الموضوع برؤية ايجابية في اطار جهد مشترك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو عا م2018 وفرضت عقوبات صارمة على ايران.