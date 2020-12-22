المفوضية الأوروبية توصي بإلغاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية مع بريطانيا

أوصت المفوضية الأوروبية، بإلغاء الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على الرحلات الجوية وحركة القطارات مع بريطانيا خلال الأيام الماضية بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وقالت المفوضية في بيان: "يجب إلغاء الحظر على الرحلات الجوية وحركة القطارات في ظل الحاجة لضمان السفر الضروري وتجنب عرقلة سلاسل الإمداد".



وأضافت أنه مع ذلك يجب حظر جميع السفر غير الضروري.



وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه ريندرز "لا يجب أن يمنع حظر السفر الشامل الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من العودة لمنازلهم".