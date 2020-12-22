 مصادر طبية إيرلندية تعلن عن موجة ثالثة من جائحة كورونا - بوابة الشروق
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مصادر طبية إيرلندية تعلن عن موجة ثالثة من جائحة كورونا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 1:15 ص

قال مسؤولون كبار في قطاع الصحة بإيرلندا يوم الاثنين "إن البلاد في خضم موجة ثالثة من جائحة كورونا".

وأضافوا أن النسق السريع في ارتفاع الحالات من مستوى منخفض نسبيا قبل أيام فقط، أمر مقلق للغاية.

وصرح توني هولوهان كبير المسؤولين الطبيين في إيرلندا، خلال مؤتمر صحفي بعد الإبلاغ عن مضاعفة معدل الإصابة لمدة خمسة أيام: "هذه الزيادة السريعة يبدو أنها موجة ثالثة تحدث الآن".

وأضاف: "من المهم أن يبقى الناس في منازلهم.. لقد تغير الوضع ويتغير بسرعة كبيرة جدا".

وتابع: "نحاول تقييم الدور المحتمل لهذا النوع الجديد من المرض"، وفقاً لوكالة "رويترز".

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