مدرسة سينما الجزويت تبدأ عامها الدراسي بمحاضراتين لكاملة أبو ذكري

افتتحت مدرسة سينما الجزويت بالقاهرة محاضرات الدفعة الثانية عشر للمدرسة بمحاضرتين للمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري عن "أساسيات صناعة الفيلم"، والتي تم عقدهما في مسرح استديو ناصبيان بجمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة) خلال يومي 21 و22 ديسمبر 2020.

تناولت المحاضراتان الخطوات الأساسية لصناعة الفيلم وأهم المباديء والأساسيات التي تخص الصناعة، وتناولت كاملة أبو ذكري عددًا من المدارس السينمائية العالمية التي تعد علامات فارقة في تاريخ صناعة السينما وأهم العناصر التي يجب على صانع الفيلم مراعاتها عند صناعة الفيلم، وأهم الفروق ما بين الفيلم الطويل والقصير.

يعتبر هذا المقرر مقدمة للتعرف على العناصر المكونة للفيلم السينمائي، ويهدف إلى تعريف الطالب بالمعلومات الأساسية الخاصة بصناعة الفيلم ومراحل هذه الصناعة، إلى جانب تعريفه بالأدوات الأساسية لقراءة وصناعة الفيلم السينمائي، حيث استعرضت كاملة أبو ذكري نظرة عامة تمكن الدارسين من الدخول إلى عالم الدراسات السينمائية، بشقيها النظري والتقني، ومن التعرف على المراحل المختلفة لصناعة الفيلم.

وكان قد سبق محاضرتي المخرجة كاملة أبو ذكري يوما أستمع فيه الطلبة إلى كلمة من الأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية، وكلمة من الكاتب الصحفي سامح سامي، المدير التنفيذي للجمعية، ورئيس تحرير مجلة الفيلم، وخرجوا في جولة تعريفية في حي الفجالة التاريخي، الذي يقع فيه مقر الجمعية، ومسرح ستوديو ناصيبيان التاريخي، الذي شهد تصوير العديد من الأفلام، باعتباره ثاني أقدم ستوديو تصوير سينمائي في مصر.

ثم قامت مديرة المدرسة د.مروة عبدالله باستعراض نظام الدراسة بالمدرسة والمنهج والمواد وطرق التقييم، وبعدها تم فتح نقاش بين طلاب الدفعة الجديدة وعدد من خريجين المدرسة لتبادل الخبرات المختلفة عن الدراسة في المدرسة.