 الكرملين يعتبر عقوبات واشنطن الجديدة على روسيا خطوة عدائية - بوابة الشروق
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الكرملين يعتبر عقوبات واشنطن الجديدة على روسيا خطوة عدائية

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:10 م
انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، االثلاثاء، فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعرقل عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وقال بيسكوف، معلقا على نشر وزارة التجارة الأمريكية "قائمة سوداء" تضم 103 شركات روسية وأمريكية مرتبطة بالقوات المسلحة: "إنها خطوة عدائية جديدة ضد روسيا. لا يسعنا إلا أن نأسف لتفضيل إدارة أمريكية جديدة تنتهي صلاحياتها توجيه ركلة إلى العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، مما يفاقم حالتها السيئة جدا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف بيسكوف أن "كل ركلة جديدة من هذا النوع تبعدنا عن التطبيع وعموما تعرقل كثيرا عملية الخروج من هذه الأزمة المضرة جدا لعلاقاتنا الثنائية".

يذكر أن من المؤسسات التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية على قائمتها كتيبة "روسيا" الجوية الخاصة، ومصانع كبيرة عدة تعمل في تصنيع طائرات وأجهزة فضائية وفي بعض القطاعات الأخرى.

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