نائبة لبنانية: الأجواء لا تبشر بانفراجات حكومية قريبة

أكدت النائبة اللبنانية رولا الطبش، اليوم الثلاثاء، أن "الأجواء لا تبشر بانفراجات حكومية قريبة".

وتمنت الطبش في تصريحات أوردتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن "تأتي نتائج اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا إيجابية".

وأشارت إلى أنها "ليست مسألة حقيبة من هنا، وأخرى من هناك، بل الأمر يتعلق بشكل الحكومة، ورئيس الجمهورية يريدها قائمة على ركيزة طائفية ومذهبية، ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، فيما الحريري على إصراره بتشكيل حكومة من اختصاصيين".

وأكدت أنه "على رئيس الجمهورية القبول بالتشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف وتوقيعها وذلك وفق ما ينص عليه القانون".

وتم تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون الأول الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتم التوافق بين عون والحريري على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.