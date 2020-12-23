الإمارات تعلن التسجيل الطارىء للقاح فايزر- بيونتيك

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، اليوم الثلاثاء، موافقتها على التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس "كوفيد -19" في الدولة والخاص بشركة " فايزر- بيونتيك" وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة " فايزر " للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الإمريكية.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة بالإمارات إن الترخيص جاء بعد تقديم شركة فايزر لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.

كان لقاح سينوفارم الصيني هو اللقاح الأول الذي اعلنت وزارة الصحة الإماراتية في التاسع من الشهر الجاري الموافقة على تسجيله.