جدارية تعبر عن مسيرة التنمية في مصر تزين ميادين شرم الشيخ

افتتح محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، الجدارية المهداة من مهرجان ألوان، المقام حاليًا بشرم الشيخ.

والجدارية من تصميم ورسم الفنان التشكيلي خالد زين، وهي ضمن مبادرة فنانيي الرسم التشكيلي التي نظمها المهرجان، لتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن فعاليات مهرجان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية.

وقال زين، إنه حرص خلال تصميم الجدارية على أن تعبر عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رسم الأهرامات ونهر النيل اللذان يرمزان إلى الحضارة المصرية إلى جانب جامع الصحابة، كرمز للتراث المعماري الإسلامي، إضافة إلى الأشجار المنتشرة في كل مكان بمدينة شرم الشيخ، باستخدام ألوان صديقة للبيئة لتتناسب مع طبيعة شرم الشيخ.

وأضاف أنه جرى الانتهاء أيضا من جدارية أخرى بالمدرسة اليابانية المصرية، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب والأدوات المكتبية والهندسية بطريقة الفن الجرافيكي، للتعبير عن طبيعية المكان لقربها من جامعة الملك سليمان كصرح تعليمي كبير بالمدينة.

وأعرب الفنان التشكيلي، عن سعادته لمشاركته في مبادرة مهرجان ألوان، أملًا أن يجرى تزين وتجميل شوارع وميادين محافظات مصر بمشاركة فنانيين الرسم التشكيلي بالمحافظات.