وكيلة التضامن بالإسكندرية: أضع على قائمة أولوياتي إيجاد حلول جذرية للسلبيات

قالت وكيل وزارة التضامن الجديدة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة جلاله: "أضع على قائمة أولويات مهامي الجديدة إيجاد حلول جذرية للسلبيات والمشاكل التي تعوق سير العمل في جميع الإدارات الفنية والاجتماعية، مؤكدة على ضرورة وجود بيئة عمل جيدة سواء للعاملين أو العملاء المترددين على المديرية.

وأكدت جلاله، في تصريحات صحفية لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، على أهمية تطوير مهارات العاملين من الناحية التدريبية لصقل قدراتهم وتنميتها لتسهم في تطوير العمل الحكومي بنحو إيجابي،.

وشددت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتعاون بين الإدارات بعضها البعض.

وأشارت وكيلة التضامن الجديدة، إلى أنها عقدت أول اجتماع مع مديري الإدارات الاجتماعية و مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري العموم، لرصد الاحتياجات والمتطلبات الضرورية بالإدارات لوضعها موضع التنفيذ، مشددة على اتخاذ الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة خلال عقد الاجتماعات أو متابعة سير العمل.