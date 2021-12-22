مواطنوا التشيك يتفاجئون مرة أخرى برفع معدل الفائدة لكبح الأسعار

في خطوة مفاجئة رفعت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة بشكل أكبر من المتوقع مرة أخرى، ماضية قدما إلى الأمام في حملة شرسة لكبح جماح التضخم المتصاعد.



ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بنقطة مئوية كاملة ليصل إلى 3.75%، وهو أكثر من متوسط الزيادة المقدرة بـ 75 نقطة أساس (0.75%)، وفقا لاستطلاع بلومبرج.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة ترفع إجمالي الزيادات التراكمية إلى 3.5% منذ يونيو الماضي، وتأتي بعد زيادة صادمة بلغت 1.25% الشهر الماضي.



يشار إلى أن التضخم في التشيك تسارع إلى 6% في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا، بينما ارتفعت أسعار السلع من المصنع بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود.