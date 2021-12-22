 إشبيلية يسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام برشلونة في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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إشبيلية يسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام برشلونة في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:35 ص

 

نجح إشبيلية في الخروج بنقطة على ملعبه إثر تعادله مع ضيفه برشلونة 1 / 1 مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أليخاندرو جوميز التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 32 ثم تعادل برشلونة بهدف لرونالد أراوخو في الدقيقة 45 .

وتفوق برشلونة في الجانب الهجومي بشكل كبير على مدار شوطي المباراة لكن إشبيلية رفض تلقي الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم وأنهى المباراة متعادلا، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

كذلك رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، حيث كان التعادل هو السابع للفريق هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وأربع هزائم في الدوري.


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