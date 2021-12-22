أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي انعقدت في 27 نوفمبر الماضي، وشملت انتخاب مجالس البلديات والولايات، بلغت 36,58% بالنسبة لانتخاب المجالس البلدية، ونسبة 34,76% للمجالس الولائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، وذلك عقب الإعلان عن النتائج الأولية في 30 نوفمبر الماضي.

وأوضح شرفي أن تعداد إجمالي الناخبين، المسجلين لهذه الانتخابات، بلغ 23 مليونًا و717 ألفًا و79 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الأصوات في الانتخابات المجالس البلدية بلغت 7 ملايين و514 ألفًا و422 صوتًا، من بينهم أكثر من مليون صوت باطل.

أما الانتخابات الولائية، بلغت الأصوات فيها 6 ملايين و902 ألف و222 صوتًا، من بينهم أكثر من مليون و340 صوتًا باطلاً.

يذكر أن الجزائر تنقسم رسميًا إلى 58 ولاية؛ التي تنقسم بدورها إلى 553 دائرة، وتنقسم هذه الدوائر إلى 1541 بلدية.