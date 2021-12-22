قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم وصول الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليون وحدة سكنية.

وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، بينها وصول خدمات غير مسبوقة مثل خدمة الفايبر التي بدأت بالوصول إلى القرى.

وأوضح أن قيمة استثمارات التنمية المحلية بلغت 30 مليار جنيه، إلى جانب مشروع مع البنك الدولي للتنمية المحلية بقنا وسوهاج بقيمة 10 مليارات جنيه، وقد صنّفته الأمم المتحدة بأنه أحد أفضل المشروعات على مستوى العالم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.





