الصحة تمنح الأولوية للمحافظات السياحية لتلقي جرعة تعزيزية من لقاح كورونا

أشاد مستثمرو السياحة، بقرار وزارة الصحة الخاص بمنح الأولوية للعاملين والمقيمين بالمحافظات السياحية، فى إعطاء جرعة تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى على تلقيحهم 6 أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على العاملين والمقيمين بهذه المحافظات من الإصابة بكورونا أو المتحور الجديد "أوميكرون".

ومن جهتها، أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بوزارة السياحة والآثار، أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية، من المصريين أو الأجانب، سواء برا أو جوا أو بحرا، إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو يكون القادم مصحوبا بما يفيد بسلبية نتيجة تحليل pcr كورونا أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد الخبير السياحى رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، بقرار وزارة الصحة الخاص بمنح الأولوية للعاملين والمقيمين بالمحافظات السياحية فى إعطاء جرعة تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى على تلقيحهم 6 أشهر، مشيرا إلى أن كل المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن اللجان التفتيشية التى تسيرها وزارة السياحة بشكل دورى، تقوم بمراقبة التزام المنشآت بتنفيذ تلك الإجراءات، وفى حال مخالفتها يتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة تصل إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة.

وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر، مثل ألمانيا وبريطانيا، ألغت العديد من حجوزاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال شهرى ديسمبر الجارى ويناير المقبل، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذى تسبب فى زيادة نسب الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا، لافتا إلى أن الشركات الروسية قللت عدد رحلاتها إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حاليا بنحو 50%.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المصريين الذين قاموا بحجز رحلاتهم إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خلال إجازات رأس السنة؛ للاستمتاع بأعياد الميلاد فى هذه المنتجعات الساحرة، لافتا إلى أن تلك الحجوزات تعوض التراجع الكبير الذى تشهده حاليا الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، وبخاصة من الدول الأوروبية بسبب متحورات فيروس كورونا المستجد، وآخرها "أوميكرون"، منوها بأن نسب الإشغالات حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم تتراوح ما بين 40% إلى 50%.

ومن جهته، قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة لن تكون بأعداد كبيرة هذا العام؛ نظرا لأن تلك الفترة ليست إجازات، وهو ما سيؤدى إلى تراجع نسب الإشغالات بفنادق القاهرة والجيزة خلال تلك الفترة.