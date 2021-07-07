استئناف الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية والصين هذا الأسبوع

تستأنف كوريا الجنوبية والصين حوارهما الاستراتيجي رفيع المستوى بين نائبي وزيري خارجية البلدين، هذا الأسبوع، بعد توقف استمر أربع سنوات ونصف.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج سام قوله أمس الثلاثاء، إن النائب الأول لوزير الخارجية، تشوي جونج كون ونظيره الصيني، لي يوتشينج، سيعقدان حوارهما الاستراتيجي التاسع، افتراضيا، غدا الخميس.

وكان آخر اجتماع لهذا الحوار، قد عقد في يونيو 2017.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان التنمية المستقبلية لعلاقاتهما، قبل الذكرى الـ30 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، بالإضافة إلى بحث قضية شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي الاجتماع أيضا وسط تصاعد الخلاف بين الصين وأمريكا، فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية من جانب واشنطن وحلفائها لأولمبياد بكين الشتوية لعام 2022، والصراع بين الصين وتايوان وعرقلة سلاسل الإمداد.

وبينما لم تحدد سول بعد قرارا حول إرسال وفد إلى أولمبياد بكين، في فبراير المقبل، ذكرت الحكومة أنها ستدرس الاضطلاع بدور مناسب ، بوصفها الدولة المضيفة لأولمبياد "بيونج تشانج" السابقة عام 2018.