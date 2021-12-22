قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنّ كل أجهزة الدولة خاضت ملحمة من أجل إحداث تنمية شاملة، بما في ذلك محافظات الصعيد.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الجهود بُذلت في كل محافظات الجمهورية بلا استثناء، مؤكّدًا أنّ محافظات الصعيد كان بحاجة لنظرة مُركزة.

وأوضح أن موارد الصعيد ضعيفة، وأن مؤشرات الفقر مرتفعة في هذه المحافظات، وهو ما دفع الدولة لتولي اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات في أسوان والمنيا وبني سويف وسوهاج وقنا والأقصر.

وأكّد أن تم العمل على 44 ألف وحدة سكنية في الصعيد بينها 18 ألفًا تم تطويرها من قِبل المواطنين أنفسهم بمتابعة من الصندوق والمحافظات.

وتابع: "هذا التطوير الذاتي يتعلق بالأملاك الخاصة للمواطنين، والدولة تساعدعم في المخطط التفصيلي وفي التصميمات واستخراج التراخيص للهدم والبناء، ويتولى المواطن عملية البناء باعتبار ذلك من أملاكه الخاصة".

وتشهد أجهزة ومديريات محافظة أسيوط، حالة من الاستنفار؛ استعدادًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء للمحافظة؛ لافتتاح وتشغيل مجمع إنتاج البنزين عالٍ الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، إضافة إلى افتتاح مشروع محور ديروط على النيل ومشروعات الإسكان بمدينة ناصر غرب أسيوط، وعدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر.