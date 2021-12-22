أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيتم فعل كل شيء حتى يقدم المشجعون جدولًا كاملًا للتطعيم ومسحات نتيجتها سلبية من أجل حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وكان موتسيبي قد عقد اجتماعًا مع بول بيا، رئيس الكاميرون مساء أمس الثلاثاء، ونشر بعدها الأخير صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تجمعه برئيس الكاف مُعلقًا عليها: "مناقشة ودية في قصر الوحدة.. تحدثت أنا والسيد موتسيبي عن تنظيم كأس الأمم المخطط إقامتها في الكاميرون في 9 يناير".

وقال باتريس في تصريحات لشبكة أر إف آي: "كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون. الأهم هو التزامه. كنت قلقًا قليلًا، ولكننا تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق. لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان استضافة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون والتي ستجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر، وكذلك الشعب الأفريقي ككل. كان الهدف هو التركيز بشكل أكبر على فيروس أوميكرون لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا".

وردا على سؤال حول الخطر الذي يمثله المتحور الجديد أوميكرون خلال أمم إفريقيا، أجاب الجنوب إفريقي: "انظر إلى ما حدث للتو في كأس العرب في قطر، كان هناك الآلاف من المتفرجين في المدرجات. كما ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021".

وواصل: "بالطبع، نخشى أن يكون هناك الكثير من نتائج المسحات الطبية الكاذبة. لكننا سنهتم بهذه القضايا".

وحول ضغوط الأندية الأوروبية، التي تهدد بعدم السماح للاعبيها الأفارقة بالذهاب إلى الكاميرون، أتم موتسيبي قائلًا: "نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم. لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح قطبًا للتميز العالمي. لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسترشد بقواعد الفيفا".