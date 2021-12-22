واصلت دول العالم، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، اليوم تسجيل 2103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 ملايين و177 ألفا و885 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 131 ألفا و211 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 6 ملايين و16 ألفا و324 شخصا.

وسجلت إندونيسيا 179 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و261 ألف و72 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و34حالة وفاة .

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و423 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و579 حالة . وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 197 ألفا و566 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1468 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /ترند/ الأذرية. وتعافى على مدار أمس، 267 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 194 ألفا و479 شخصا.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و581 ألفا و986 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 28 ألفا و52 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بورثوم ألو/ البنغالية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، على مدار أمس، 281 شخصا.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و357 ألفا و974 إصابة. وأضافت وزارة الصحة، أنه تم رصد 341 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا، حتى الآن، منهم 234 حالة وافدة من خارج إسرائيل.. حسبما ذكرت صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 286 ألف إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و204 حالات.. حسبما ذكر موقع "إن وان" الصربي.

وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 276 ألفا و 720 إصابة. كما سجلت حالة وفاة واحدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 818 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 648 إصابة جديدة و 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 612 ألفا و 205 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 8238 حالة وفاة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 426 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 106 ألفًا و 122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 140 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 11 مليون و647 ألفا و473 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 147 ألفا و573 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 146 حالة وفاة، و36 ألفا و293 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 136 ألفا و77 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و472 ألفا و469 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 69 وفيات، و5 آلاف و641 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و126 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و49 ألف و936 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 11 حالة وفاة، و8937 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و823 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و242 ألفا و545 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 147 ألفا و685 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 624 حالة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفي استونيا، سجلت السلطات الصحية 725 إصابة جديدة وحالتي وفاة. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 234 ألفا و92 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1895 حالة وفاة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و169 حالة، والوفيات إلى 1501 حالة .

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 851 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 800 ألفا و306 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 58 ألفا و382 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1654 إصابة جديدة و17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 687 ألفا و948 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5432 حالة وفاة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 286 ألفا و 25 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 488 حالة .

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 6307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 672 ألفًا و 964 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5890 حالة عقب تسجيل 47 على مدار الأسبوع الماضي.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 4 آلاف و226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 682 ألفا و759 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 12 ألفا و126 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية. وتعافى على مدار أمس، 1927 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 648 ألفا و893 شخصا.

وإفريقيا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 3328 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 270 ألفًا و 899 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5355 حالة عقب تسجيل وفاة جديدة على مدار أمس.