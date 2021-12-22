مسئول إيراني يهدد بتسوية مفاعل ديمونا الإسرائيلي بالأرض

هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية "البسيج" محمد طاهري بمسح مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي عن وجه الأرض، إن أقدمت تل أبيب على أي هجوم على بلاده.

وصرح طاهري في حديث لقناة "إيران بالعربي" عبر تطبيق "تيليجرام"، بأن طهران لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها، مشددا على أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في جنوب البلاد جاءت بهدف الإثبات لإسرائيل أن "أصغر تهديد موجه إلى الجمهورية الإسلامية سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة".

وأشار طاهري إلى أن هذه المناورات جاءت ردا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن سعيهم إلى إنشاء تحالف إقليمي جديد ضد طهران، قائلا إن إسرائيل تعلم أنه "لن يبقى شيء فيها" في حال دخولها حربا مع إيران، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وشدد القيادي على أن قوات "محور المقاومة" باتت مزودة بالصواريخ والقذائف، وتابع: "إيران الآن أقوى مما كانت عليه قبل 40 عاما ولذلك لا تملك إسرائيل الجرأة على ضرب إيران وإن قررت مهاجمتنا دون تلقي الضوء الأخضر من أمريكا فلتعلم أن منشأة ديمونا النووية سيتم تسويتها مع الارض".