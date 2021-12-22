زاد عدد سكان العالم بـ82 مليون نسمة هذا العام، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وأعلنت المؤسسة الألمانية لسكان العالم (DSW) اليوم الأربعاء استنادا إلى توقعات الأمم المتحدة أن هذا يعني أن عدد سكان العالم سيبلغ حوالي 92ر7 مليار نسمة بحلول ليلة الأول من يناير 2022.

وبحسب التوقعات الحالية، يمكن أن يتجاوز سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول منتصف عام 2023.

ووفقا للبيانات، يتزايد عدد سكان العالم حاليا بنسبة 09ر1% كل عام، وبين عامي 1965 و1970 كانت تبلغ الزيادة السنوية 05ر2%.

وقالت متحدثة باسم المؤسسة، ومقرها في هانوفر، إن من المنتظر صدور توقعات جديدة من الأمم المتحدة بشأن النمو السكاني العالمي في بداية عام 2022، موضحة أنه يمكن في ذلك الحين صدور بيانات حول آثار جائحة كورونا على التطور السكاني للعالم.

وعزت المؤسسة التباطؤ في النمو السكاني إلى إنجاب النساء لعدد أقل من الأطفال في المتوسط، حيث يبلغ متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة في جميع أنحاء العالم حاليا 3ر2 طفل، وإذا وصل المعدل إلى 1ر2 طفل، سيتوقف عدد سكان العالم عن النمو.

وناشد المدير التنفيذي للمؤسسة، يان كرويتسبرج، وزيرة التنمية الألمانية الجديدة، سفينيا شولتس، "وضع التثقيف الجنسي ومنع الحمل والمساواة بين الجنسين على رأس جدول الأعمال"، موضحا أنه في أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص لا يزال هناك عدد كبير جدا من حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات، مشيرا إلى أن الحمل غير المرغوب فيه يرتبط بمخاطر صحية عالية للغاية للفتيات وله آثار خطيرة على حياتهن المستقبلية، وقال: "العديد من المراهقين يدخلون في دوامة الفقر عندما يصبحون آباء في سن مبكرة".