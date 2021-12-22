محادثات عسكرية بين فيتنام وكمبوديا لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين

اتفق وزير الدفاع الوطني الفيتنامي بان فان جيانج، ونظيره الكمبودي تي بانه، على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين في إطار مبدأ عدم السماح لأي قوة معادية باستخدام أراضي إحداهما لتهديد أمن الأخرى.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، بأن الوزيرين تعهدا، خلال اجتماعهما اليوم في العاصمة هانوي، بالتنفيذ الفعال لاتفاقيات الدفاع والأمن القائمة بين الجانبين، وتعزيز حماية الحدود وإدارتها، إلى جانب دعم آليات التعاون والسعي للبحث عن رُفات الجنود الفيتناميين المتطوعين وإعادتهم إلى الوطن.

كما أعرب وزير الدفاع الكمبودي عن شكره للدعم القوي والمساعدة التي قدمتها أجيال مختلفة من قادة وشعب فيتنام لبلاده في الماضي والحاضر، مؤكدًا أن كمبوديا ستضع دائمًا في الاعتبار مساعدة الجنود الفيتناميين المتطوعين من أجل تحرير البلاد من نظام الإبادة الجماعية في عام 1979.

من جانبه، أشاد الوزير الفيتنامي بالتنمية الاقتصادية في كمبوديا، وخاصة في البنية التحتية الحضرية، كما سلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة إجراء التدريبات ضد المخاطر غير التقليدية، وتمارين البحث والإنقاذ، وتعزيز المناقشات حول ضم اللغتين الفيتنامية والخميرية إلى متدربي البلدين.