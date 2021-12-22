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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. ضبط 3 سعوديين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
وكالات
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 5:01 م

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص (رجل وامرأتان) ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر المجموعة وهي تقوم بعمليات سطو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن شرطة الرياض قولها إنّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين ارتكبوا قضايا جنائية.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا جرائم سطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وأشارت شرطة الرياض، إلى أنه تم إيقاف هذه العناصر، واتخاذ الإجـراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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