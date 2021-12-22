 رشوان توفيق: رفضت تقبيل نيللي.. وزوجتي كلمتني من داخل القبر - بوابة الشروق
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رشوان توفيق: رفضت تقبيل نيللي.. وزوجتي كلمتني من داخل القبر

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:41 ص

قال الفنان رشوان توفيق، إنه رفض تقديم المشاهد الجريئة خلال مسيرته الفنية بما في ذلك مشاهد القبلات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّه طُلب منه تقبيل الفنانة نيللي في فيلم الاعتراف الأخير الذي شارك فيه الفنان الراحل نور الشريف.

وأضاف: "قولتلهم مش بعرف أبوس.. كان ممكن أبوس لكن هي تكون رافضة لإنها كانت بتحب نور الشريف".

وشدد توفيق على أن رفضه تقديم هذه المشاهد هو قرار شخصي منه ولم يكن قرار زوجته الراحلة.

وتحدّث توفيق عن زوجته الراحلة قائلًا: "أنا بيحصلي اتصال بالعالم الآخر والأرواح.. بعد أسبوع من وفاة زوجتي لقيتها بتكلمني من داخل المدفن".

وأضاف: "ملحقتش أسمع كلامها لان الكلام كان بسرعة .. سمعت كلمة وحشتني".

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