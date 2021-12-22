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واشنطن: على ليبيا أن تمنح الأولوية لإجراء الانتخابات

علم ليبيا
علم ليبيا
وكالات
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 4:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 4:45 م

عبر السفير الأمريكي بليبيا عن خيبة أمله إزاء "تأجيل" الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة، قائلا: "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

واقترحت المفوضية الليبية العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر إلى 24 يناير المقبل.

وقال بيان صادر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات: "المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير المقبل.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي لمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده.

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