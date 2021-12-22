الإعلان رسميا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، رسميا تأجيل عملية الاقتراع المقررة في 24 من ديسمبر الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن مجلس النواب هو من يحدد الموعد الجديد.