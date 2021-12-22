نقيب الإعلاميين: السوشيال ميديا والإعلام الإلكتروني غول جديد يقتحم العالم أجمع

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وصف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا بأنه غول جديد يقتحم العالم أجمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أنه من السهل التعامل مع الإعلام التلقيدي فيما يخص استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة العمل.

وأوضح أن إدارة الإعلام الإلكتروني يتطلب جهودًا تفوق الطاقة الطبيعية للتعامل مع الإعلام التقليدي، مشيرًا إلى اختلاف الضوابط والمعايير المحركة لكلا الوجهين.

ولفت إلى أنّ عدد سكان الأرض يصل إلى ثمانية مليارات نسمة، يمارسون دور "الإعلامي" عبر وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بأن هذا الدور يتم من خلال نشر تدوينات وتغريدات والتدخل بطريقة أو بأخرى في الأداء الإعلامي.

