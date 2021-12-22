محافظ سوهاج يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد الطائفة الإنجيلية خلال زيارتهم للمحافظة.

جاء ذلك بحضور القس رفعت زكي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والقس باسم بشرى الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، وعدد من القساوسة ورعاة الكنيسة الإنجيلية.

ورحب محافظ سوهاج برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، مؤكدا على روح المودة والمحبة والسلام التي تجمع أبناء مصر، خاصة المجتمع السوهاجي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بما تشهده محافظة سوهاج من تقدم وتنمية على صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء سوهاج من كافة الأطياف.