تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مركز بدون ترخيص بالبحيرة، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام احدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص")، كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية، والنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة، واعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وأنها تمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها، عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية، منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية، والعديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز، وشهادات تدريب مزورة منسوبة لاحدى الجهات الحكومية، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية و2 كلاشيه منسوب للمركز، وهاتف محمول وجهاز حاسب آلي .. بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من الشهادات، ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهمة المذكورة، أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.