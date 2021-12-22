 مجلس الأمن القومي الأمريكي: حادث لوكيربي أكد ضرورة التعاون العالمي في وجه الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن القومي الأمريكي: حادث لوكيربي أكد ضرورة التعاون العالمي في وجه الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 3:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 3:43 ص

أكدت ‏المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن اليوم الثلاثاء، أن حادث تفجير الطائرة الأمريكية فوق مدينة "لوكيربي" الأسكتلندية، أكد ضرورة التعاون العالمي في وجه الإرهاب.
‏وأضافت متحدث الأمن القومي - في بيان بمناسبة ذكرى تفجير الطائرة الأمريكية (بان.آم. 103) فوق لوكيربي - أنه "يجب علينا جميعا أن نظل يقظين لهذه الشرور ومستعدين سويا لمكافحتها".
ووجهت هورن، الشكر للسلطات الاسكتلندية كشركاء لبلادها على تعاونهم في القضية وسعيهم المستمر لتحقيق العدالة.
يذكر أن "حادث لوكيربي"، الذي وقع 21 ديسمبر من عام 1988؛ أسفر عن مصرع 270 شخصا كانوا على متن الطائرة من بينهم 190 أمريكيا.

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