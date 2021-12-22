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يوفنتوس يفوز على كالياري بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:32 ص

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل جنوه وأتالانتا سلبيا.

وسجل هدفي يوفنتوس مويس كين وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 40 و83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كالياري عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل جنوه مع أتالانتا سلبيا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد جنوه عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.


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