ست شركات تستدعي أكثر من 34 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن ست شركات بينها هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا، ستستدعي طواعية أكثر من 34 ألف سيارة لإصلاح أجزاء معيبة.

وهذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة من عمليات السحب من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارات، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان أن الشركات الست ، ستسحب 34 ألفا و639 سيارة من 13 طرازا مختلفا.

وتشمل المشاكل انقطاع التيار الكهربائي المحتمل أثناء القيادة ومشاكل في دواسة الفرامل وأخرى في البرمجيات.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي السيارات الاتصال بمراكز الإصلاح والخدمات المخصصة لاستبدال قطع الغيار مجانا بدءا من هذا الأسبوع.