دراسة: الطفرات الكثيرة في متحور أوميكرون تتيح له الالتحام بالخلايا البشرية بصورة أكبر

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خلصت دراسة جديدة إلى أن الطفرات المتعددة في متحور أوميكرون تتيح له الالتحام بالخلايا البشرية بصورة أكثر فعالية من المتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باحثين من جامعة بريتش كولومبيا في كندا قاموا بدراسة المتحور باستخدام المجهر الإلكتروني فائق البرودة، وهو أسلوب يقدم صورا للفيروس بدقة عالية للغاية.

وقال الدكتور سريرام سوبرامانيام، كبير واضعي الدراسة، وأستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة بريتش كولومبيا، إنهم وجدوا أن " متحور أوميكرون لديه قدرة التحام أعلى من الفيروس الأصلي" وذلك بسبب الصلات الجديدة التي وجدت بين الفيروس ومستقبلات الخلايا البشرية.

وقام الباحثون باختبار قوة متحور أوميكرون أمام الاجسام المضادة وحيدة النسيلة والبشرية، وخلصوا إلى أن المتحور لديه قدرة أكبر على مقاومة جزيئات النظام المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى.

ويتعين أن تخضع الدراسة لمراجعة الأقران، ولكنها متوافقة مع بحث أخر حديث بشأن خصائص أوميكرون شديدة العدوى.

ويشار إلى أنه تم اكتشاف متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين ينتشر سريعا حول العالم.

وقال سوبرامانيما "متحور أوميكرون غير مسبوق لكونه يحوي 37 طفرة بروتين سبايك، وهو أعلى بواقع ثلاثة إلى خمس مرات مقارنة بأي متحور أخر".

وأضاف: "زيادة الطفرات في بروتين سبايك أمر مهم لسببين الأول، لأن بروتين سبايك يحدد كيفية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وإصابتها بالعدوى".

وأوضح " ثانيا، لأن الأجسام المضادة تتعلق ببروتين سبايك من أجل تحييد الفيروس".

ونتيجة لذلك، يمكن لطفرات بروتين سبايك القليلة أن تعدل بصورة كبيرة من كيفية انتقال فيروس كورونا وكيفية مكافحة النظام المناعي له.

وخلصت الدراسة إلى أن قدرة أوميكرون على الالتحام أعلى من متحور دلتا وأعلى بكثير من فيروس كورونا الأصلي.

كما فحصت الدراسة أيضا قدرة بروتين سبايك لأوميكرون على تجاوز الأجسام المضادة البشرية والأجسام المضادة من علاجات الاجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وأكدت الدراسة البيانات على أرض الواقع، التي تظهر أن متحور أوميكرون لديه قدرة أكبر على التهرب من الاجسام المضادة مقارنة بالمتحورات الأخرى، مما يعني أن العلاجات تصبح أقل نجاحا في مواجهته.

وأوضح سوبرامانيما أن كل من قدرة متحور أوميكرون المتزايدة للالتحام وقدرته على التهرب من الاجسام المضادة" تعد من العوامل المرجحة لسرعة انتشاره".