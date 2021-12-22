قررت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، إعادة فرض القيود في البلاد اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، في إطار إجراءات مواجهة الموجة الهائلة المتوقعة من عدوى متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأيام المقبلة.

وقال المستشار الفيدرالي كارل نيهمر - في مؤتمر صحفي اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة وخبراء الصحة - إنه سيتم إعادة حظر التجول بعد العاشرة مساء اعتبارا من 27 ديسمبر وشاملا احتفال ليلة رأس السنة الميلادية.

وشارك في الاجتماع نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة فولفجانج موكشتاين ووزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر ووزيرة الدفاع كلوديا تانر، بالإضافة إلى حكام الولايات النمساوية التسع عبر الفيديو.

ومن جانب آخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم 2269 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .