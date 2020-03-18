مصلحة الضرائب تقرر نقل مقار عدد من الفروع والمأموريات

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أصدر رضا غريب رئيس مصلحة الضرائب عدة قرارات بنقل مقار عدد من الفروع والمأموريات إلى مناطق أخرى غير التي كانت تشغلها.

ووفقاً لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقـم ٣٠٠ لسنة ٢٠٢١ فقد جرى نقل فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمنطقة ضرائب بورسعيد مـن العقار الكائن مقره (١1) شارع الجيش وسعد زغلول إلى الدور الثانى بالعقار الكـائن مقره برج ممفيس شارع بنما - بورسعيد على أن يشغل الجانب الأيـسر مـن مـدخل الشقة « حجرة لمدير الفرع وعدد (٢ )حجرة بمساحة مفتوحة لباقى العاملين بـالفرع» وذلك (بصفة مؤقتة).

كما تم نقل فرع مكافحة التهرب الضريبى لمنطقة ضرائب بورسعيد من العقـار الكائن مقره (١١) شارع الجيش وسعد زغلول إلى العقار الكـائن مقـره (٩) شـارع حلمي وعرابي بالدور الخامس مقر المنطقة على أن يشغل عدد 2 حجـرة بمـساحة مفتوحة ومجهزة بارتشين للعاملين بالفرع وحجرة لمدير الفرع وذلك (بصفة مؤقتة).

وكلف القرار القطاع المالي والإداري وقطاع المعلومات وقطاع مكافحة التهرب الضريبي وقطاع التحصيل ومنطقة ضرائب بورسعيد والإدارة المركزيـة للتخطـيط والمتابعـة والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارة العامة للتحصيل فرع بورسـعيد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي فرع بورسـعيد وجميـع الجهـات المعنيـة اتخـاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار - ويلغى كل ما يخالف ذلك.

ونص قرار رئيس المصلحة رقـم ٣٠٧ لسنة ٢٠٢١ على نقل مقر قطاع المعلومات الكائن بمبنى العبور بشارع صلاح سـالم إلـى مبنـى الحاسب الآلى الكائن بالعنوان ٢٤ شارع إسماعيل أباظة - لاظوغلى.

وبحسب القـرار رقـم ٣٠٨ لسنة ٢٠٢١ فقد تم نقل مقر الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى - جيزة ثـان والكـائن بمبنـى المصلحة بالعنوان ٦ شارع خلوصى من شارع المنيل - المنيل إلى مبنـى ضـرائب المهن الحرة أول (دخل) الكائن بالعنوان ٨ شارع الفسقية - جاردن سيتى.

فيما نص القرار رقـم ٣٠٩ لسنة ٢٠٢١ على نقل مقر مأمورية ضرائب المنيل (دخل) بشارع أمين سامى من شارع القصر العينى إلى مبنى المصلحة الكائن بالعنوان ٦ شارع خلوصى من شارع المنيل - المنيل.

وأخيراً نص القـرار رقـم ٣١٥ لسنة ٢٠٢١ على نقل مقر مأمورية ضرائب المعادى (قيمة مضافة) مـن مقرهـا الحالي الكـائن بالعنوان ١١ شارع المبتديان - الـسيدة زينـب إلـى العقـار رقـم (١٠٧) ، (١٠٨) شطر المعادى - المعادى.