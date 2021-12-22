البرتغال تفرض قيودا على الحياة العامة في ظل تزايد الإصابات بكورونا

فرضت الحكومة البرتغالية قيودا على الحياة العامة كان من المقرر أن تسري في الأصل اعتبارا من 31 كانون أول/ديسمبر، في ضوء الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

واعتبارا من 25 كانون أول/ديسمبر، سيكون العمل من المنزل إجباريا حيثما كان ذلك ممكنا، وسيتعين إغلاق الملاهي الليلية والحانات، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أنطونيو كوستا يوم الثلاثاء.

وقال كوستا إن هذه الخطوات ضرورية جراء خطر تفاقم الوضع بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.

وستمتد الحاجة إلى تقديم دليل على إجراء اختبار لتشمل الفنادق والأماكن العامة الأخرى.

ومن المقرر استئناف الدراسة في 10 كانون ثان/يناير، أي بعد العودة المعتادة إلى المدارس بعد السنة الجديدة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التطعيم الذي يبلغ نحو 90% من السكان، ارتفع معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس في البرتغال إلى أكثر من 300 حالة.