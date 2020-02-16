صحة الشرقية: تطعيم نحو مليون و200 ألف طفل ضد شلل الأطفال

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، طعمت مليون، و251 ألفا، و478 طفلا بمحافظة الشرقية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال 3 أيام، بنسبة تغطية بلغت 100.5%.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم يتم من خلال 3310 فرق مدربة، بواقع 2373 فرقة بالريف و937 فرقة بالحضر، تم تقسيمهم إلى2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، و529 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، تعمل الفرق وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها.

ويتم التطعيم من منزل لمنزل، مشيراً إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، مؤكداً أن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، وتم توفير المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات، للتأكد من سلامتها، وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها.

وتم التأكيد على الفرق الطبية بأهمية تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

وأثني وكيل وزارة الصحة، على أداء الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تم تحقيقه حتى الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر، للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.