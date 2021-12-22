اتحادات النقل البري تعلن «يوم الغضب» بعد عطلة الأعياد في لبنان

أعلنت اتحادات النقل البري في لبنان، أن يوم الخميس في 13 يناير بعد الأعياد، "سيكون يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل على جميع الأراضي اللبنانية".

ودعا رئيس الاتحادات بسام طليس، في مؤتمر صحفي السائقين إلى "التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري"، معلناً "تأجيل التحرك الذي كان مقررا إلى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف طليس "أنه بناء على طلب الزملاء ولأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة، وحرصا منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون يوم الخميس في 13 يناير بعد الأعياد يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية".