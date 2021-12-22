الكنائس تتجمل بأعلام مصر استعدادا لعيد الميلاد المجيد

• «مواطن» يتمنى الاحتفال بالعيد دون زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، عن استعدادات العاصمة لأعياد الميلاد المجيد المقبلة لهذا العام، موضحًا أنه تم فرض كردونات أمنية بمحيط الكنائس، حفاظًا على المترددين عليها من السيارات المارة بالشوارع.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أنه تم تجريد الأتربة والمخلفات بمحيط الكنائس التى ستشهد أعياد الميلاد بمختلف مناطق القاهرة، مشيرًا إلى تغطية بوابات ومداخل الكنائس بأعلام مصر، حفاظًا على الروح الوطنية التى لا تفرق بين مسلم أو قبطي، داخل دولة العدل والسلام.

وأشار إلى حرص القوات الأمنية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمترددين، من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، موضحًا أنه تم تزويد أغلب الكنائس ببوابات إلكترونية للتعقيم الآلى دون تدخل أى شخص، إلى جانب كنس وتنظيف الكنائس من الداخل والخارج.

وأكد التنسيق مع الجهات الأمنية وزيادة أفراد الشرطة بمحيط الكنائس لتأمين المترددين لقضاء العيد دون عرقلة أو إزعاج، وتنظيم دخول الزائرين من وإلى الكنائس، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

ورصدت "الشروق"، خلال جولتها الميدانية بمحافظة القاهرة، استعدادات العاصمة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، حيث تم تزويد الكنائس بكاميرات مراقبة، وتزيينها بأعلام مصر، فضلًا عن أعمال النظافة بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية المؤدية لها.

وقال حنا بطرس، مواطن بمنطقة حلمية الزيتون، لـ"الشروق"، إن الجهات المعنية بتأمين الكنائس تستقبلنا بالورود وأكاليل الزينة وأشجار الكريسماس، قائلًا: "مش بنحس أنه عيد أقباط فقط، بل لكل المصريين"، متمنيا الاحتفال بالعيد دون زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت ماريان لويس، مواطنة من أمام الكنيسة الكاثوليكية للعائلة المقدسة بمنطقة المطرية، نظافة الشوارع المؤدية إلى الكنائس استعدادا للاحتفال بالعيد المجيد، قائلة: "بدأت الكنائس فى نشر أفراد الأمن لتأميننا، وسعيدة لرؤية أعلام مصر ترفرف على أبواب الكنائس".