رئيس التأمين الصحي: ضم فئة المعاش المبكر تحت مظلة المنظومة قريبا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجه خلال اجتماع اليوم، بضم مجموعة من الفئات الجديدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة وإتاحة خدمات صحية له مع ضمان جودتها.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة تتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (148)، موضحًا أن التوجيهات تشمل إضافة العمالة غير المنتظمة إلى المنظومة.

وأشار إلى أن التوجيهات تشمل إضافة عمال المحاجر والمناجم والنقل والشحن والمقاولات والبناء وعمال الزراعة والفلاحين وسائقي التاكسي والميكروباص إلى المنظومة، قائلًا إنه جارٍ دراسة إضافة فئات جديدة إلى التأمين الصحي.

ولفت رئيس التأمين الصحي، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لضم فئة المعاش المبكر إلى التأمين الصحي، مؤكدًا أن الخدمات المضافة خلال العام الحالي والمقدمة لمنتفعي التأمين قوية وبتكلفة عالية لم تتوفر من قبل.

وذكر أن الهيئة بصدد عمل تعاقدات وبروتوكولات مع كل مقدمي الخدمة الطبية في مصر سواء حكومي أو خاص ومستشفيات الجامعية؛ لتوسيع مظلة التأمين على الجمهورية كلها، وزيادة إمكانية إجراء التدخلات الجراحية ذات التكلفة العالية، خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها.