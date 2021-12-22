مصر وصربيا تبحثان التعاون وتبادل السلع الزراعية بينهما

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجدان ايجيتش سكرتير الدولة نائب وزير الزراعة الصربي؛ لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وأكد القصير، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، حيث تناول اللقاء أهمية التعاون وتبادل السلع الزراعية وزيادة حجم الاستيراد والتصدير، وكذا التعاون في مجالات الميكنة الزراعية وإدارة المياه.

وتابع أن القيادة السياسية وجهت بفتح أسواق جديدة وبديلة بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو حاليا معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية.

ومن جانبه، أشار الجانب الصربي إلى أن زيارته لمصر حاليا هي بهدف رغبته الشديدة في التعاون في كل المجالات والأنشطة الزراعية وزيادة كميات السلع الزراعية المصدرة بين البلدين والتأكيد أن السلع الزراعية المصرية منافسة بالأسواق العالمية.

وأضاف أن الجانب الصربي لديه الرغبة الحقيقية في استيراد المنتجات الزراعية المصرية، مشيرا إلى إمكانية أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية، سواء للسوق المحلي داخل صربيا أو لدول الجوار، فضلا عن رغبة صربيا في أن يتم هذا التعاون في إطار الاستفادة المتبادلة للبلدين.

واتفق الجانبان على إنشاء نظام دائم لتبادل السلع الزراعية معفاة من الرسوم الجمركية وتشكيل مجموعة عمل فنية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بين البلدين بشكل تفصيلي، وكذلك إعداد مقترح لمشروع مذكرة التفاهم، التي من الممكن أن تتضمن كل أوجه التعاون في القطاع الزراعي.

وقام الوفد الصربي، برفقة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بزيارة للمركز المصري الدولي للزراعة، حيث شاهد عرضا تقديميا عن أهم ما يقدمه المركز من برامج تدريبية لدول العالم النامي والأشقاء الأفارقة بكل الأنشطة الزراعية على مدار العام، وأعرب الوفد عن إعجابه بالمركز، مؤكدا التعاون مستقبلا مع مصر فى مجال التدريب بالمجالات الزراعية المختلفة.