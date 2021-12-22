إجراءات جديدة لمكافحة كورونا في فنلندا وفرض قيود لليلة رأس السنة

سيقضى المواطنون في فنلندا ليلة رأس سنة جديدة أكثر هدوءً، بعدما قررت الحكومة في هلسنكي تشديد القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا، وبالتالي أيضا الاحتفال بالعام الجديد في الحانات.

وبالنسبة لعيد الميلاد، سيتعين على الحانات إغلاق أبوابها الساعة 10 مساء، ويوم 28 ديسمبر الساعة 6 مساء بالنسبة للحانات والساعة 8 مساء بالنسبة للمطاعم، ويمكن تقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 5 مساء.

وقررت الحكومة السماح للحانات والملاهي الليلة بأن تستضيف نصف سعتها بينما سمحت للمطاعم باستضافة 75% من سعتها.

وتطبق هذه القيود وغيرها والتي أعلنت عنها رئيسة الوزراء سانا مارين حتى منتصف يناير المقبل.