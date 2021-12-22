فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية بكفر الشيخ

قررت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فتح الميناء تدريجيًا أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية، إلى البحر المتوسط بعد توقف دام 3 أيام، عقب تحسن الأحوال الجوية وهدوء نسبي لسرعة الرياح والأمواج.



وبدأت حركة الصيد في بوغاز بحيرة البرلس تسير سيرها الطبيعي بعد أن هدأت شدة الرياح، فيما شهدت الأحوال الجوية تحسنا ملحوظا على أنحاء محافظة كفر الشيخ وسطعت الشمس منذ ساعات الصباح.



ومن جهته، وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، باستمرار رفع درجة الاستعداد في كافة المرافق في المحليات، وشركة المياه والصرف الصحي للتحرك السريع لإزالة آثار الأمطار من الشوارع وخاصة في المناطق المتاخمة للمدارس، مكلفا إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين وسرعة استخراج تصاريح السروح.