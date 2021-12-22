 غادة والي: القطاع الصحي العالمي معرض للفساد بسبب استغلال عصابات منظمة لظروف كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غادة والي: القطاع الصحي العالمي معرض للفساد بسبب استغلال عصابات منظمة لظروف كورونا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 12:43 ص

قالت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إنّ القطاع الصحي في العالم معرض للفساد بسبب استغلال عصابات منظمة لظروف جائحة كورونا.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "كل الدول تسارع من أجل الحصول على اللقاحات، فنجد عصابات جريمة منظمة تجد الفرصة لاستغلال هذا التكالب للترويج لتطعيم فاسد أو بشكل غير شرعي".

وأوضحت أن هناك أجهزة احتاجتها الدول لمواجهة فيروس كورونا، فظهرت عصابات جريمة منظمة متخصصة في الفساد في هذا المجال، بدأت الترويج لأجهزة ومعدات وأدوات غير سليمة.

وأشارت إلى أنّ هناك مناقصات ومزايدات تُجرى في العديد من الدول في توقيت واحد وتحت ضغط الوقت، تشهد محاولات لإفساد هذه الأنشطة.

وأكدت أن هذا الأمر يحدث أيضًا عندما تحاول الدولة ضخ دعم مالي كبير لقطاع معين، إذ يتوجب أن تكون هناك شفافية وميكنة وإعلان للشروط والإجراءات وأن تكون هناك رقابة على توزيع هذا الدعم النقدي.

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