المعارضة التركية: ذهاب الأتراك إلى صناديق الاقتراع هو الحل الوحيد

أكد نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمتحدث باسمه فائق أوزتراك، أن "الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا".

وقال إن "البلدان ذات الاقتصادات المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار الفائدة"، موضحا أنه "في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد".

وأضاف: "يجب أن يرفع أردوغان يده ويصمت، لكن هذا لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة في البلاد، ويجب فتح صندوق الاقتراع أمام الأمة لأنه هو الحل الوحيد".

وتابع: "المشاكل كبيرة للغاية. أمتنا الآن تنتظر بلوغ صندوق الاقتراع في أقرب وقت ممكن.. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على الأزمة، وصندوق الاقتراع هو التدخل الأكثر فاعلية لكل من سوق الصرف الأجنبي وسعر الفائدة".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.