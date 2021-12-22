التصريح بدفن جثة ضحية انهيار شرفة عقار في الاسكندرية

صرحت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدفن جثة، شخص، لقي شخص مصرعه، إثر سقوط سقف وشرفه الطابق الرابع علوي، من عقار كائن في شارع المشير، منطقة سيدي جابر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، حول بلاغًا من مسئولي حي شرق، بوقوع انهيار بعقار وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، ومسئولي الحي، تبين من المعاينة والفحص الأولي، أن العقار يقع في تقاطع شارع محمد شبل البسيوني، مع شارع المشير، وسقطت شرفة الطابق الرابع علوي على 3 سيارات كانت متوقفه أسفل العقار.

كما تبين من الفحص الأولي أن العقار صادر له قراران ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما حررت الإدارة الهندسية بالحي عدة محاضر مخالفة بقسم الشرطة، لعدم تنفيذ قرار اللجنة، وعمل الصيانات اللازمة للعقار.

وتم فرض سياج حديدية حول العقار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وقطع جميع المرافق عنه، ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.