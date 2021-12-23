أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في لبنان مقارنة بما تم تسجيله أمس الثلاثاء، وانخفاضها في الجزائر، فيما لم تسجل الكويت أية وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1922 إصابة جديدة مقارنة بـ 1806 إصابات أمس الثلاثاء، ليصل الإجمالي إلى 705 آلاف و477 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بإجمالي 8 آلاف و980 حالة، وبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 651 ألفا و330 حالة.

وفي المقابل، انخفضت الإصابات في الجزائر حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 285 إصابة جديدة مقارنة بـ 310 إصابات أمس، ليصل الإجمالي إلى 215 ألفا و430 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و205 حالات، وتماثل 196 شخصا للشفاء بإجمالي 148 ألفا و217 حالة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 143 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 414 ألفا و413 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالي إلى 411 ألفا و178 حالة بنسبة 99.22%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2466 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.