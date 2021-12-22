كشف إيفجيني فاليريفيتش، النائب الأول لمدير مركز دعم التصدير الجنوبي، أن جزيرة القرم التابعة لروسيا تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار والتجارة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توافر كميات كبيرة من القمح تقدر بأكثر من 2 مليون طن، حيث تسعى جزيرة القرم إلى توريد نحو 1.5 مليون طن من القمح إلى السوق المصرية في الفترة المقبلة التي تعد من أهم مستورد للقمح في الشرق الأوسط.

واستقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء، وفدا من جزيرة القرم، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وآليات تعزيز فرص التجارة البينية والاستثمار بين مصر وروسيا في الفترة المقبلة، بحسب بيان الجمعية اليوم.

وأضاف فاليريفيتش، أن الوفد يضم أيضاً شركة تعمل في إنتاج الأسماك المجمدة بطاقة 100 طن في 24 ساعة، كما تولي أيضا اهتماماً كبيراً بالتصدير لمصر بجانب صادراتها إلى العراق وألمانيا وأمريكا، بالإضافة إلى شركات متخصصة في المعدات الإلكترونية الخاصة بأعمال التشييد والبناء والمقاولات.

وترأس الاجتماع محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وإدورد بروكوفيف نائب الممثل التجاري بالسفارة الروسية بمصر، وبابينكو إيفجيني فاليريفيتش النائب الأول لمدير مركز دعم التصدير الجنوبي، وتشارنيك إيكاترينا ألكساندروفنا أخصائي مركز دعم التصدير الجنوبي.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري، أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، ومصطفى إبراهيم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الاسترالي.

وعلي هامش اللقاء، نظمت الجمعية عددا من اللقاءات الثنائية B2B بين وفد جزيرة القرم ورجال الأعمال المصريين من المهتمين بالتعاون الاقتصادى والتجاري المصري الروسي في مجالات الاهتمام المشترك، مثل تجارة الحبوب والأسماك المجمدة وعباد الشمس والاستشارات الهندسية وتكنولوجيات صناعات التشييد والبناء والاستثمار العقاري.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك المصري الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل علي المستويين الحكومي والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن السوق المصرية أكبر مستورد للقمح من روسيا بجانب الأخشاب، بينما تعد روسيا سوقا هاما للمحاصيل الزراعية المصرية، خاصةً الموالح والبطاطس.

من جانبه، قال إدوارد بروكوفيف نائب الممثل التجاري بالسفارة الروسية بمصر، إن اجتماع وفد القرم مع جمعية رجال الأعمال المصريين يعد الخطوة الأولى لتنظيم العلاقات وتطويرها إلى مستوى التعاون الاقتصادي المصري الروسي، مشيرا إلى تعاون جزيرة القرم مع الحكومة الروسية في تصدير الحبوب الغذائية إلى مصر، بجانب العديد من الشركات المتخصصة في الأنشطة الصناعية والاقتصادية المختلفة الراغبة في التعاقد مع شركاء مصريين في مجالات استيراد الأسماك المجمدة، ومعدات مواد البناء وكيماويات البناء والأعمال الخرسانية، التي تتناسب مع حجم المشروعات الكبرى في مصر في قطاع التشييد والبناء والمقاولات.